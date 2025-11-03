США у листопаді розпочнуть випробування ядерної зброї. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210067-ssha-gotuut-vyprobuvannya-yadernoyi-zbroyi-nazvano-datu-pusku-rakety.html

Ракурс

США готуються провести нові ядерні випробування, які можуть відбутися упродовж наступних кількох днів.

Американські військові можуть запустити міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III без ядерного боєзаряду. Запуск озброєння заплановано між 5 та 6 листопада з бази Військово-повітряних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Очікується, що ракета досягне полігону на Маршаллових островах у центральній частині Тихого океану. Про це повідомив американський журнал Newsweek.

Зазначається, що це запуск може відбутися після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 жовтня наказав відновити ядерні випробування.

У кінці вересня американці запустили чотири балістичні Trident II D5 Life Extension без ядерного боєзаряду з підводного човна в Атлантичному океані біля штату Флорида.

Нагадаємо, в липні 2025 року Сполучені Штати Америки, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії — її перевезли літаком, який летів з увімкненим транспондером.

Джерело: Newsweek