Росія вимагає вивести Збройні сили України з Донбасу.

Це є ключова вимога Москви на мирних переговорах, однак для Києва вона неприйнятна. Тому Сполучені Штати Америки зараз шукають компромісний варіант, який міг би задовольнити обидві сторони. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 18 грудня під час спілкування з журналістами.

Щодо Донбасу та нашої позиції я вже неодноразово висловлювався. Ми всі знаємо позицію Росії: вони хочуть повного контролю над Донбасом і зараз наполягають на тому, щоб ми виходили з регіону. Це їхня позиція. Наша відкрита позиція — ми не готові на відповідні кроки, і США шукають компроміс, — зазначив Зеленський.

Крім того, глава держави повідомив, що українська делегація вже вирушила до Штатів, до зустрічі можуть долучитись європейці. Перемовини проходитимуть 19−20 грудня.

Також Зеленський поінформував, якщо Росія не піде на вимоги США закінчити війну, то безумовно треба буде посилювати Україну.

Він наголосив, що серед гарантій безпеки є деталі щодо зброї, щодо посилення ЗСУ й щодо кількісного складу Сил оборони. Зеленський відзначив, що чисельність української армії повинна складати не менше 800 тис. військовослужбовців.

Український лідер додав, що готовий проводити вибори президента, але не місцеві вибори та вибори до Верховної Ради. Зеленський відзначив, що підтримує ідею онлайн-голосування, зокрема через «Дію» або інші електронні інструменти для українців за кордоном. Однак у цьому питанні не досягнуто консенсусу з парламентом.

Ще заяви президента:

Путін не хоче закінчувати війну. Питання — чи може він її продовжувати. Це залежить від наших партнерів, від їх тиску.

Я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього. Якщо дійсно санкції будуть діяти.

ЗАЕС та судноплавство по Дніпру — питання підіймалися, поки домовленостей немає. США запропонували компроміс — ділити ЗАЕС на трьох, я їм сказав, що це не справедливо.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні гарантії безпеки і ці гарантії безпеки мають часові обмеження та передбачають правові й військові зобов’язання, які може ратифікувати Конгрес.