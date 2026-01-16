Зеленський прокоментував заяву Трампа. Фото:

Президент України Володимир Зеленський відповів на звинувачення американського лідера Дональда Трампа.

Глава держави прокоментував заяву очільника Білого дому про те, що саме Україна затримує підписання мирної угоди. Зеленський наголосив, що саме Російська Федерація гальмує підписання мирного договору. Про це 16 січня він заявив на прес-конференції у Києві.

В цілому зрозуміло, що США хочуть завтра закінчити війну. А ми хочемо зробити це вже сьогодні. Ми зацікавлені обидві сторони. І розуміємо, що відтермінування підписання і закінчення війни йде з боку Росії, — розповів він.

Зеленський додав, що Україні потрібні постійні пакети ракет, а також підтримка не лише словами про «міцний український народ».

Нагадаємо, 15 січня президент США Дональд Трамп в інтерв’ю виданню Reuters заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий завершити війну, а президент України Володимир Зеленський демонструє меншу готовність до компромісів. При цьому він не став детально пояснювати, чому вважає, що Зеленський начебто не хоче миру.

Також днями Трамп знову заявив про «відсутність карт» у Зеленського в україно-російських переговорах і наголосив, що у в українського лідера є тільки одне — це сам чинний президент Сполучених Штатів.