Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у затягуванні мирної угоди з РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211465-tramp-zvynuvatyv-zelenskogo-u-zatyaguvanni-myrnoyi-ugody-z-rf.html

Ракурс

Україна, а не Росія, зараз затягує можливе укладання мирної угоди щодо завершення війни.

Так вважає президент США Дональд Трамп. Російський диктатор Володимир Путін готовий завершити війну, а президент України Володимир Зеленський демонструє меншу готовність до компромісів. Про це Трамп розповів у інтерв’ю виданню Reuters.

Я думаю, що він готовий укласти угоду. А Україна — менш готова, — заявив він.

Американського лідера запитали, чому мирні переговори, які ініціювали Сполучені Штати, не мають результатів. Той коротко відповів: «Зеленський».

При цьому він не став детально пояснювати, чому вважає, що Зеленський не хоче мирних переговорів.

Я просто думаю, що йому складно до цього дійти, — зазначив господар Білого дому.

Трамп розповів, що зустрівся б із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, бо планує там бути. Однак він не підтвердив, що ця зустріч запланована.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп знову заявив про «відсутність карт» у президента України Володимира Зеленського у україно-російських переговорах. Американський лідер наголосив, що у Зеленського є тільки одне — це сам чинний президент Сполучених Штатів.

Джерело: Reuters