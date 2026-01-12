Трамп заявив, що він є єдиним козирем Зеленського. Фото:

Президент США Дональд Трамп знову заявив про «відсутність карт» у президента України Володимира Зеленського.

Американський лідер підтвердив слова, які сказав у лютому 2025 року, про те, що у Зеленського «немає карт» у переговорах по Україні, і їх не було з першого дня. Про це господар Білого дому заявив в інтерв’ю The New York Times.

Трампа запитали, що цей означає. Той відповів, Зеленського є тільки одне — це сам чинний президент Сполучених Штатів.

У нього є тільки одне — Дональд Трамп. Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають, — зазначив американський лідер.

Трамп також поінформував, що американська сторона робить «все, що може», але не має жодних термінів щодо російсько-української війни. При цьому він вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче украсти мирну угоду.

При цьому президент США не став відповідати на питання, чи озброїть Америка Україну, якщо президент РФ відкине мирний план.

Нагадаємо, 8 січня президент Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України фактично готовий. Наступний крок — це фіналізація угоди на найвищому рівні із президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: The New York Times