Двосторонній документ про гарантії безпеки для України фактично готовий.

Наступний крок — фіналізація угоди на найвищому рівні із президентом США Дональдом Трампом. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров доповів про результати перемовин української команди у Франції. Про це президент Володимир Зеленський 8 січня повідомив у Telegram.

За словами глави держави, «важливо, що Україні вдається і надалі об'єднувати роботу європейських та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку».

Зеленський поінформував, що у Франції союзники обговорили складні питання з базової рамки для закінчення війни, а Київ представив можливі варіанти фіналізації цього документа. Наразі українська сторона очікує, що відповідь Москва після переговорів з американцями.

Президент наголосив, що українська переговорна команда після повернення додому доповідатиме щодо всіх деталей зустрічей.

Нагадаємо, 6 січня країни-члени «Коаліції охочих», Україна та США підписали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні. У документі наголошується, що суверенітет і тривалий мир мають стати невід'ємною частиною будь-якої мирної угоди та бути підкріпленими надійними гарантіями безпеки.

Союзники згодилися взяти на себе зобов’язання щодо системи політично та юридично зобов’язуючих гарантій, які будуть активовані після миру, на додаток до двосторонніх угод про безпеку.