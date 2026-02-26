Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що хоче закінчити війну в Україні за місяць. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212291-tramp-zayavyv-zelenskomu-scho-hoche-zakinchyty-viynu-v-ukrayini-za-misyac-axios.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

У ході розмови, які відбулася пізно ввечері 25 лютого, американський лідер заявив українському колезі, що хоче домогтися завершення війни в Україні за місяць. Розмова, яка тривала 30 хвилин, стала першим спілкуванням Трампа і Зеленського після їхньої зустрічі в Давосі наприкінці січня. Переговори були дуже доброзичливими і позитивними. Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Джерела з Києва поінформували, що Зеленський подякував Трампу за всю надану допомогу і сказав, що тільки президент Сполучених Штатів може змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

Потім Зеленський сказав, що сподівається на закінчення війни цього року, на що Трамп відповів, що війна триває занадто довго, і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць, — розповіло одне з джерел.

Також Зеленський і Трамп обговорили можливий тристоронній саміт лідерів.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб мирна угода була досягнута до святкування 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів Америки 4 липня. Однак прагнення Білого дому досягти угоди до символічної дати може посилювати дипломатичний тиск, але водночас підвищує ризик ухвалення рішень, які не влаштують ні Україну, ні Росію.

Джерело: Axios