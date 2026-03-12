«Мы должны быть благодарны российской армии»

Суспільно-політичної пікантності зазначеній діяльності Рулава Одда/Дениса Шевчука додає той факт, що він є братом колишнього голови КСУ

Так вважає громадянин України Рулав Володимирович Одд, який до 2014 року був Денисом Володимировичем Шевчуком і є рідним братом екс-голови Конституційного суду України Станіслава Володимировича Шевчука.

Нещодавно на сайті офісу генпрокурора з’явилося повідомлення про підозру Одду Р. В. – ДБР та прокуратура ставлять йому у вину вчинення державної зради (ч. 1 та ч. 2 ст. 111 КК України), за яку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, Денис Шевчук був залучений до підривної діяльності РФ проти України з 2008 року.

Під час Євромайдану восени 2013 року Денис Шевчук входив до групи, якою керував заступник секретаря РНБО В. Сівкович, а загальну діяльність якої координували представники РФ. На виконання визначеної йому ролі Денис Шевчук був впроваджений до складу так званої «координаційної ради Євромайдану», де у співучасті з іншими особами забезпечував виконання поставлених перед ним завдань.

Слідством встановлена участь Д. Шевчука в підготовці умов для силового розгону активістів 30 листопада 2013 року на столичному Майдані Незалежності, в результаті якого постраждало 55 учасників мирного мітингу на підтримку євроінтеграції України.

У повідомленні про підозру детально описано участь Д. Шевчука у вказаних подіях із зазначенням їхнього загального контексту, його конкретних дій, тих високопосадовців, які готували та керували реалізацією спецоперації з побиття активістів на Євромайдані.

Окремий епізод, який Р. Одду інкримінують як державну зраду, полягає у проведенні підривної діяльності проти України під час воєнного стану – пік такої діяльності припадає на 2025 рік.

У повідомленні про підозру сказано, що Р. Одд приблизно з серпня 2025 року по грудень 2025 року взяв безпосередню участь у виготовленні для розміщення на інформаційних ресурсах антиукраїнської пропаганди РФ, аудіо-візуальних продуктів (відеозаписів), які є проявом його свідомої інформаційної діяльності, здійснюваного ним в інтересах РФ інформаційно-психологічного впливу та формою підривної діяльності проти України з метою маніпулювання свідомістю аудиторії в інтересах розвитку збройної агресії РФ проти України з метою повної ліквідації її національної державності, включення її території до складу РФ, знищення національної ідентичності українського народу.

Переважно йдеться про його виступи на інформаційних ресурсах, які за рішенням Центру протидії дезінформації при РНБО України внесено до списку проросійських медіа.

У цих та інших виступах Р. Одд висловив низку тверджень щодо «припинення існування» України як держави, «перетворення» українців на «русских», виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, необхідності капітуляції Збройних сил України та виконання того, «что требует Россия».

Так, для Рулава Одда, як і для Владіміра Путіна, повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну та нинішня російсько-українська війна – це «специальная военная операция». «Я бы СВО, – каже він – назвал принуждением к миру, а не войной».

За його твердженням «воюют не разные государства, а фактически идёт межнациональный конфликт, идёт фактически гражданская война».

А суть «украинского конфликта» Р. Одд вбачає в існуванні політичної української нації: «Украинская нация это нация, когда люди решили создать политическую нацию. Когда из русских по своей собственной инициативе с поддержкой определённых сил люди перестроили себя в национальность, которую себя именуют, идентифицируют как украинцы».

«Первопричины этого конфликта ,– стверджує він, – в том, что на границе Российской Федерации начали строить фактически ЧВК для того, чтобы это ЧВК за не очень дорого направить против Российской Федерации». «Первопричина конфликта – это когда русские люди захотели стать политическими украинцами».

І робить загальний висновок про те, що «из украинцев ми должны стать русскими». А для цього, як випливає із змісту висловлювань Рулава Одда, після припинення «проєкта Украина» і появи на теренах України ФРР (федеративна республіка Рутенія), за створення якої він ратує, «армия Рутении должна продолжить антинационалистическую контроперацию по очищению незаконных бандформирований». Треба так розуміти, що йдеться про реалізацію путінського завдання для «СВО» щодо денаціоналізації України шляхом знищення українців.

Р. Одд славить та звеличує російську армію, підтримуючи Росію у її війні проти українського народу.

Глорифікація ним агресора полягає, зокрема, у тому, що він закликає до вдячності російським солдатам, які зі зброєю в руках вторглися на українську землю, несуть смерть і руйнацію: «Ну, нам нужно, наверное, уже согласиться и громко признаться, что да, мы русские, что мы не украинцы и что больше мы ничего не хотим иметь ничего общего с этой массой. Понимаете, есть сейчас наш дом, который пылает. Мы обязаны потушить пожар и выселить этих поджигателей, после навести в нём порядок. Да, мы должны благодарны быть российской армии. Несмотря ни на что, они проявляют то, что отдают свои жизни для того, чтобы помочь нам очиститься».

Крім висловлення вдячності російській армії Рулав Одд вболіває за життя «ребят из братской российской армии». Звертаючись до тих військовослужбовців ЗСУ, які «пішли» у СЗЧ, він каже: «Вы сохранили жизни ребятам из братской российской армии, тем самым вели внесли огромный вклад в дело достижения мира».

Називаючи російсько-українську війну спеціальною військовою операцією («СВО»), Р. Одд стверджує, що: «до тех пор, пока не мы не остановимся и фактически ВСУ не капитулирует, принуждение к миру будет продолжаться»; «… И решения этому вопросу на самом деле нет – только фактически ВСУ должно капитулировать и остановиться – то, что требует Россия. Вот на этом нужно останавливаться. И это будет, я считаю, что прямо очень хорошо, если сейчас как бы российские требования будут исполнены».

При цьому Рулав Одд виступає за перемогу Росії у цій війні: «Все сказки о том, что Украина может победить Российскую Федерацию – это с самого начала било авантюрой. Это с самого начала было вранье. Это сделать Украина не сможет»; «Украина уже проиграла и мы должны это понимать»; «мы должны понимать, что у Украины нет шансов».

І наголошує на тому, що: «На сегодняшний день Украине нужно забить за Херсон, за Запорожье, за Донбасс и за Крым».

Розмірковуючи про зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним на Алясці, Рулав Одд стверджує: «Там шла речь о конституционных, об административных границах, которые находятся в Конституции Российской Федерации: Херсонская область, Запорожская область, Донбасс и Крым…фактически эти области – это уже Российская федерация. Это надо понять... Какая разница, кому принадлежит Крым».

Зрештою Р. Одд виступає за ліквідацію України як суверенної та незалежної держави. Називаючи Україну «державою-терористом», «територією», «проектом», який себе вичерпав, він стверджує:

– «украинское государство – это опасный коктейль, который на самом то деле нужно остановить»;

– «я абсолютно уверен, что об Украине нужно забыть, Украина не будет существовать, она не останется»;

– «я бы об Украине говорил в прошедшем периоде. Потому что, мое глубокое мнение о том, что Украина не сохранится как государство»;

– «на мой взгляд, эта история закончится тем, что государство Украина закончит свое существование»;

– «на сегодняшний день вообще не стоит вопрос о том, что сохранится ли государство Украины и вообще государственность нужна нам или нет».

За його версією, зникнути повинні й українці як народ і політична нація, бо, за словами Рулава Одда, «нам нужно, наверное, уже согласиться и громко признаться, что да, мы русские, что мы не украинцы и что больше, мы не хотим иметь ничего общего с этой массой».

Безперечно, усі ці та подібні висловлювання Р. Одда мають отримати правову оцінку компетентних органів та, якщо до цього дійде – й суду.

Суспільно-політичної пікантності зазначеній діяльності Рулава Одда/Дениса Шевчука додає той факт, що він є братом колишнього голови КСУ Станіслава Шевчука. У контексті описаних подій цікавим може виявитися і те, що С. Шевчук став суддею КСУ у березні 2024 року за протекцією депутатської групи під гарною назвою «Суверенна європейська Україна», яка відразу після втечі В. Януковича до Росії утворилася у парламенті із представників Партії регіонів.

У 2019 році КСУ достроково звільнив С. Шевчука з посади судді за службові зловживання. Під час перебування С. Шевчука на посаді голови КСУ точилися розмови про те, що де-факто КСУ керує його брат – Р. Одд. Пізніше про це в інтерв’ю «Ракурсу» говорив депутат Європарламенту (колишній голова Конституційного суду Литви) Дайніус Жалімас: «Мені особисто довелось відчути та у цілому складалося враження, що Конституційним судом України керував не Шевчук, а його брат, який змінив ім’я та прізвище на Рулава Одда». А своїм українським колегам після звільнення С. Шевчука з посади судді та голови КС литовський високопосадовець казав так: ««Це ви не Стасіка звільнили – ви звільнили Рулава».

Хоча С. Шевчук захищав свого брата Р. Одда, стверджуючи, що «він – порядна людина, а проти нього така інформаційна хвиля піднялась, якісь надумані звинувачення, які не мають під собою жодної основи».

За даними «Ракурсу», Одд Р. В. наразі перебуває за межами України. Підтвердженням цього може бути той факт, що на сайті Офісу генпрокурора, крім повідомлення про підозру Одду Р.В., розміщено повістку про його виклик до прокурора на 19 березня ц.р. Зазвичай у такий спосіб здійснюється виклик підозрюваних, які перебувають за межами України або місцезнаходження яких правоохоронним органам не відомо, та яких оголошено у розшук.



Ред. «Ракурсу»