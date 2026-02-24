Дональд Трамп хоче завершення війни РФ проти України до знакової дати в США. Фото:

США хочуть завершення війни РФ проти України до знакової дати в Америці.

Наразі президент США Дональд Трамп стикається з серйозними труднощами під час спроб врегулювати російсько-українську війну. Попри це він хоче, щоб мирна угода була досягнута до святкування 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів Америки 4 липня. Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що РФ поки не демонструє готовності погоджуватися на угоду, яка не враховує її ключових вимог. Зараз прямі контакти між Києвом і Москвою перебувають у стані застою, а міжнародні спроби посередництва поки не перетворилися на конкретні домовленості. Також тривають переговори щодо безпекових гарантій та збереження суверенітету України.

Bloomberg пише, що прагнення Білого дому досягти угоди до символічної дати 4 липня може посилювати дипломатичний тиск, але водночас підвищує ризик ухвалення рішень, які не влаштують ні Україну, ні Росію.

Нагадаємо, 24 лютого президент Володимир Зеленський виступив із промовою до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він наголосив, що угода про завершення війни «має бути не просто підписана, а має бути прийнята українцями».

