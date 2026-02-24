Володимир Зеленський записав звернення у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ. Фото: ОП

Ракурс

Володимир Зеленський записав звернення у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Президент відзначив «тисячі» героїв, які віддали життя, аби жила Україна. Додав, що всі українці хочуть, щоб війна закінчилась. І наголосив, що «ніхто не дозволить, аби закінчилась Україна». Звернення глави держави опублікували на YouTube-каналі Офісу президента.

Ми хочемо миру — сильного, гідного, довгого. І перед кожним раундом перемовин я даю нашій команді дуже чіткі директиви. Це завжди йде закритими указами, але точно не розкрию державну таємницю, якщо скажу головний мій посил — не обнулити всі ці роки, не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла, — розповів Зеленський.

Український лідер зазначив, що мирна угода «має бути не просто підписана, а має бути прийнята українцями». За його словами, Україна «буде робити більше», оскільки агресор «не зупиняється і воює всіма методами».

Також президент відзначив розвиток української «оборонки».

Україна пройшла шлях від точки, коли нам передавали броніки, до точки, коли ми самі робимо більш як 3 млн ефпівішок на рік. Від прохання закрити небо до здатності збивати сотні «шахедів» за ніч. Від «їжаків» та укріплень на вулицях Києва до Курської операції та «Павутини», — сказав він.

Нагадаємо, на тристоронніх переговорах України, Росії та США у Женеві сторони досягли «поступового, але значного прогресу» у визначенні механізму припинення вогню, включаючи остаточне узгодження ключових умов та пояснень, що допоможуть закласти основу для майбутніх угод.