Бункер президента Володимира Зеленського показали українцям.

У четверті роковини повномасштабної війни глава держави вперше показав бункер під будівлею Офісу на вулиці Банковій у Києві та свій робочий кабінет. У цьому бункері він проводив перші місяці повномасштабного вторгнення. Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі Офісу президента.

Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій, — тут були перші розмови з лідерами світу на початку війни. Тут говорив із президентом Байденом і саме тут почув: «Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти». І я відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі, — розповів Зеленський.

На оприлюднених кадрах видно, як Зеленський пройшовся коридорами, що прикрашені патріотичними плакатами.

Як відомо, будівля нинішнього Офісу президента була зведена у 1936−1939 роках на фундаменті будівлі 1870-х років. Будівля виконана в стилі урочистого сталінського ампіру. Спочатку там розміщувався штаб Київського особливого військового округу, також згодом Центральний комітет Компартії України.

Нагадаємо, 24 лютого президент Володимир Зеленський виступив із промовою до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він наголосив, що угода про завершення війни «має бути не просто підписана, а має бути прийнята українцями».