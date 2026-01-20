Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Олександр Кубраков, колишній віце-прем'єр-мінстр, став позаштатним радником президента.

Президент Володимир Зеленський призначив його своїм позаштатним радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами. Про це йдеться у відповідному указі № 66/2026, який оприлюднено на сайті глави держави.

Призначити Кубракова Олександра Миколайовича Радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом), — йдеться в указі.

Як відомо, 16 січня Зеленський зустрівся із Кубраковим й обговорив із ним ситуацію в енергетиці.

Нагадаємо, Олексій Кубраков у 2019 році став депутатом Верховної Ради і ж року очолив Державне агентство автомобільних доріг України. У травні 2021 року він був призначений на посаду міністра інфраструктури, а у грудні 2022 року став віце-прем'єром, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

У травні 2024 року парламент звільнив Кубракова, а сам посадовець заявляв, що з ним ніхто не обговорював відставку. Однак у 2025 році Кубраков знову почав працювати у владі — став радником тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.