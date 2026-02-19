Під час тристоронніх переговорів у Женеві, фото: Рустем Умєров

Військові чиновники, які брали участь у тристоронніх переговорах з Україною, Росією та США у Женеві, досягли «поступового, але значного прогресу» у визначенні механізму припинення вогню, включаючи остаточне узгодження ключових умов та пояснень, що допоможуть закласти основу для майбутніх угод.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, ознайомлене з перебігом переговорів.

За словами джерела видання, хоча політичні переговори залишалися «напруженими», за словами джерела, військові переговори залишили у чиновників обережний оптимізм.

Переговори між військовими, що тривали паралельно з політичними переговорами під керівництвом спеціального посланника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, проводили міністр армії США Ден Дрісколл та генерал Алексус Гринкевич, командувач Європейського командування Збройних сил США.

Одним з основних завдань військових переговорів було досягнення згоди обох сторін щодо ключових термінів, які будуть використовуватися в політичних переговорах, таких як практичні умови припинення вогню та що буде вважатися порушенням цього припинення вогню.

За словами джерела, в цьому напрямку було досягнуто прогресу, хоча політичні чиновники ще мають дати остаточне схвалення. Чиновники очікують, що найближчим часом, ймовірно в найближчі кілька тижнів, буде призначено ще одну зустріч, зазначило джерело, — зазначає CNN.

