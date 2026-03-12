Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Дрони знищили заряджений «Град» рашистів на Лиманському напрямку (ВІДЕО)
На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» знищили заряджений «Град» російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 12 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
До слова, за останні кілька днів на цьому відтинку фронту вдалося виявити та уразити одразу два екземпляри цієї пекельної машини, — розповіли у відомстві.
Окрім того, противник втратив кілька гармат, десятки своїх штурмовиків та найголовніше — операторів БпЛА. Нашим хлопцям вдалося виявити та спалити кілька місць, з яких ворог здійснював управління дронами. Разом з самими дроноводами, — додали у ДПСУ.