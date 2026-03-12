На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» знищили заряджений «Град» російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 12 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

До слова, за останні кілька днів на цьому відтинку фронту вдалося виявити та уразити одразу два екземпляри цієї пекельної машини, — розповіли у відомстві.

Окрім того, противник втратив кілька гармат, десятки своїх штурмовиків та найголовніше — операторів БпЛА. Нашим хлопцям вдалося виявити та спалити кілька місць, з яких ворог здійснював управління дронами. Разом з самими дроноводами, — додали у ДПСУ.