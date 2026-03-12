Ракурсhttps://racurs.ua/
У Запоріжжі російська атака поранила двох патрульних поліцейських, фото: «Доступ до правди»
У Запоріжжі в ході російської атаки на місто поранено двох поліцейських.
Про це сьогодні, 12 березня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Під час ворожої атаки на місто осколкові поранення отримали двоє патрульних поліцейських — 39 та 37 років. Їхній стан стабільний, лікарі надають необхідну допомогу, — розповів Федоров.
За годину до цього повідомлення Федоров у своєму Telegram-каналі попереджав про загрозу ударів швидкісними ракетами по області.
Також на Запоріжжі сьогодні одна людина отримала поранення внаслідок російської атаки по Комишувасі Запорізького району.
Росіяни ударили по Комишувасі, пошкодивши житлові будинки. Чоловік отримав поранення, йому надається уся необхідна медична допомога, — зазначив Федоров.