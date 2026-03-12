Новини
Наслідки російських атак по інфраструктуру, фото: «Укрзалізниця»

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині (ФОТО)

12 бер 2026, 15:28
Російські загарбники сьогодні, 12 березня, знову атакували залізничну інфраструктуру України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Атаки по залізничній інфраструктурі зафіксовані в двох областях:

  • на Сумщині російський безпілотник завдав удару по території залізничної станції. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції;
  • на Миколаївщині ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі. Пошкоджено тепловоз.

На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби, — зазначив Кулеба.

росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній транспортній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку працівників і мешканців громад, — додав він.

Наслідки російських атак по інфраструктуру, фото: «Укрзалізниця»

