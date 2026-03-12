Наслідки російських атак по інфраструктуру, фото: «Укрзалізниця»

https://racurs.ua/ua/n212580-rosiyany-atakuvaly-zaliznychnu-infrastrukturu-na-sumschyni-ta-mykolayivschyni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 12 березня, знову атакували залізничну інфраструктуру України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Атаки по залізничній інфраструктурі зафіксовані в двох областях:

на Сумщині російський безпілотник завдав удару по території залізничної станції. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції;

на Миколаївщині ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі. Пошкоджено тепловоз.

На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби, — зазначив Кулеба.