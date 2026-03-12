Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських атак по інфраструктуру, фото: «Укрзалізниця»
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 12 березня, знову атакували залізничну інфраструктуру України.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Атаки по залізничній інфраструктурі зафіксовані в двох областях:
- на Сумщині російський безпілотник завдав удару по території залізничної станції. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції;
- на Миколаївщині ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі. Пошкоджено тепловоз.
На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби, — зазначив Кулеба.
росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній транспортній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку працівників і мешканців громад, — додав він.