В Запорожье российская атака ранила двух патрульных полицейских, фото: «Доступ к правде»

У Запоріжжі в ході російської атаки на місто поранено двох поліцейських.

Про це сьогодні, 12 березня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під час ворожої атаки на місто осколкові поранення отримали двоє патрульних поліцейських — 39 та 37 років. Їхній стан стабільний, лікарі надають необхідну допомогу, — розповів Федоров.

За годину до цього повідомлення Федоров у своєму Telegram-каналі попереджав про загрозу ударів швидкісними ракетами по області.

Також на Запоріжжі сьогодні одна людина отримала поранення внаслідок російської атаки по Комишувасі Запорізького району.