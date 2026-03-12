Новости
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

СБС уничтожили 19 элементов ПВО рашистов в марте (ВИДЕО)

12 мар 2026, 16:14
Сили безпілотних систем у період з 1 по 12 березня знищили вже 19 елементів ППО російських загарбників.

Про це сьогодні, 12 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Зокрема:

  • пілоти 9-го бату «Кайрос» 414-ї ОБр «Птахи Мадяра», застосовуючи засоби middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60−100 кг, вцілили за ніч потяг з ПММ (на ТОТ Луганської області), пускову установку ЗРК С-300В (Боровеньки на ТОТ Луганщини), логістичний хаб, склад БП, та інші військові обʼєкти;
  • ЗРК «Тор» виявили та знищили пілоти «Рейд» 413-ї ОП СБС поблизу Бердянського на ТОТ Запорізької області;
  • 1-й ОЦ СБС відпрацював у ТОТ Запорізької області обʼєкти російського «Рубікону» — тимчасовий пункт дислокації, склади, рембазу та майстерню БпЛА одночасово у чотирьох населених пунктах ТОТ Запорізької області.

Паралельно силами СБС здійснюється щодобове глибинне ураження цілей по території боліт рф, про що інформує Генштаб ЗСУ, — додав Бровді.

Источник: Ракурс


