Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n212581-sbs-unichtojili-19-elementov-pvo-rashistov-v-marte-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем у період з 1 по 12 березня знищили вже 19 елементів ППО російських загарбників.

Про це сьогодні, 12 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Зокрема:

пілоти 9-го бату «Кайрос» 414-ї ОБр «Птахи Мадяра», застосовуючи засоби middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60−100 кг, вцілили за ніч потяг з ПММ (на ТОТ Луганської області), пускову установку ЗРК С-300В (Боровеньки на ТОТ Луганщини), логістичний хаб, склад БП, та інші військові обʼєкти;

ЗРК «Тор» виявили та знищили пілоти «Рейд» 413-ї ОП СБС поблизу Бердянського на ТОТ Запорізької області;

1-й ОЦ СБС відпрацював у ТОТ Запорізької області обʼєкти російського «Рубікону» — тимчасовий пункт дислокації, склади, рембазу та майстерню БпЛА одночасово у чотирьох населених пунктах ТОТ Запорізької області.