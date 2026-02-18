Новини
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Не можемо сказати, що результат достатній — Зеленський про переговори у Женеві

18 лют 2026, 22:10
У Женеві сьогодні, 18 лютого, завершився другий день тристоронніх переговорів делегацій України, РФ та США.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів деталі.

Був другий день зустрічей — і тристоронній формат, і також інші формати. Україна зацікавлена в результаті. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній, — зазначив Зеленський.

Військові поспілкувались із частини питань — серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо. Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому, — додав він.

За словами Зеленського, важливо, що на переговорах були присутні європейці — Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона:

Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, що цю позицію почули.

Він додав, що також став делегації завдання обговорити гуманітарний трек — обміни військовополоненими, звільнення цивільних:

Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх — повернути українців додому. Кожен обмін має значення. Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції.

Джерело: Ракурс


