У Женеві сьогодні, 18 лютого, завершився другий день тристоронніх переговорів делегацій України, РФ та США.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів деталі.

Був другий день зустрічей — і тристоронній формат, і також інші формати. Україна зацікавлена в результаті. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній, — зазначив Зеленський.

Військові поспілкувались із частини питань — серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо. Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому, — додав він.

За словами Зеленського, важливо, що на переговорах були присутні європейці — Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона:

Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, що цю позицію почули.

Він додав, що також став делегації завдання обговорити гуманітарний трек — обміни військовополоненими, звільнення цивільних: