У Женеві сьогодні, 18 лютого, завершився другий день тристоронніх переговорів делегацій України, РФ та США.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів деталі.
Був другий день зустрічей — і тристоронній формат, і також інші формати. Україна зацікавлена в результаті. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній, — зазначив Зеленський.
Військові поспілкувались із частини питань — серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо. Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому, — додав він.
За словами Зеленського, важливо, що на переговорах були присутні європейці — Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона:
Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, що цю позицію почули.
Він додав, що також став делегації завдання обговорити гуманітарний трек — обміни військовополоненими, звільнення цивільних:
Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх — повернути українців додому. Кожен обмін має значення. Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції.