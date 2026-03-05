Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «препятствием» для мирного соглашения. Фото:

Президент США Дональд Трамп вважає президента України Володимира Зеленського «перешкодою» для мирної угоди.

Глава Былого дому розповів, що переговори щодо завершення війни в Україні тривають. І знову висловив розчарування Зеленським, який начебто не виявляє достатньої готовності до переговорів. Про це американський лідер 5 березня заявив в інтерв’ю виданню Politico.

Неймовірно, що він є перешкодою. У нього немає карт. А тепер їх у нього ще менше, — зазначив він, але не став уточнювати, що саме «заважає" Зеленському на шляху до мирної угоди.

Також Трамп висловив упевненість, що російський диктатор Володимир Путін готовий до мирної угоду. Саме тому, за словами президента Сполучених Штатів, «Зеленський має взятися за справу та укласти угоду».

Нагадаємо, Axios з посиланням на джерела інформувало, що 25 лютого під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському, що хоче домогтися завершення війни в Україні за місяць.

Джерело: Politico