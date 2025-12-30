Один из аспектов мирного соглашения — масштабный пакет восстановления Украины, фото: NeedPix

https://racurs.ua/n211195-tramp-hochet-chtoby-srednyaya-zarplata-v-ukraine-utroilas-zelenskiy.html

Ракурс

Масштабний пакет економічного відновлення України під назвою Prosperity Package («Пакет процвітання») є

одним із ключових аспектів майбутньої мирної угоди.

Про це сьогодні, 30 грудня, під час спілкування із журналістами розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Суспільне».

За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп особисто фокусується на тому, щоб після війни українці отримали робочі місця з кардинально вищим рівнем оплати праці.

Він зазначив, що під час нещодавньої зустрічі у Флориді окрему увагу приділили рівню доходів українців. Американська сторона бачить потенціал для стрімкого зростання добробуту громадян з приходом американського бізнесу.

Ми проговорювали, яка середня заробітна плата українців, — зазначив Зеленський. — Вони (команда Трампа — ред.) дуже хочуть зробити все завдяки приходу американського бізнесу, спеціальних умов на український ринок, щоби була заробітна плата потроєна. І вони дійсно так це фіксують.

Зеленський зауважив, що такий стрибок не відбудеться миттєво після першого дня миру, проте це є зафіксованою стратегічною ціллю переговорів.

За словами Зеленського, Prosperity Package відновлення не обмежується окремими регіонами, а стосується всієї території України. Він включає кілька ключових напрямків, серед яких створення спеціальних умов для американського та європейського бізнесу на українському ринку.

Зеленський зазначив, що Україна наполягає на отриманні значної суми грошей вже на старті відновлення для запуску економіки. Обговорюється також розробка окремої торговельної угоди між Україною та США.

Він наголосив на черговості етапів — економічне відновлення неможливе без гарантій безпеки та сталого припинення вогню:

Ми обговорювали, що нам на старті Україні потрібні гроші на відновлення. І це повинна бути серйозна сума… Але ми ж з вами розуміємо, з чого все починається. Давайте спочатку закінчимо цю війну.

Джерело: «Суспільне»