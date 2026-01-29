Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n211764-rasschityvaem-na-vypolnenie-dogovorennostey-zelenskiy-o-zayavlenii-trampa-otnositelno.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, на своїй сторінці у соціальній мережі X відреагував на заяву його американського колеги Дональда Трампа про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним не завдавати ударів по енергоінфраструктурі України під час зимових холодів.

За словами Зеленського, це питання, зокрема, обговорювалося під час нещодавніх переговорів в ОАЕ:

Енергетика — це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни, — додав він.

Згодом у вечірньому відеозверненні Зеленський подякував американській стороні за зусилля із ударів по енергетиці.