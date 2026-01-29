Новости
Ракурс
Украинские высокопоставленные чиновники не получали подтверждений моратория на удары со стороны РФ

Украинские высокопоставленные чиновники узнали о моратории на удары со стороны РФ из заявлений Трампа — СМИ

29 янв 2026, 20:54
999

Українські високопосадовці дізналися про мораторій на удари з боку РФ із заяв президента США Дональда Трампа й ще не отримали відповідних підтверджень від Росії.

Про це сьогодні, 29 січня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомив кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер.

Трамп сьогодні під час розмови із журналістами заявив, що російський диктатор Володимир Путін на його особисте прохання погодився не обстрілювати Київ протягом тижня в умовах сильних морозів, котрі очікуються.

Українські чиновники повідомляють, що дізналися про це з висловлювань Трампа, не отримали сигналу від Росії і ще не впевнені, що перемир’я дійсно встановлено, — зазначив Міллер.

Источник: Ракурс


