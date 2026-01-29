Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинские высокопоставленные чиновники не получали подтверждений моратория на удары со стороны РФ
Украинские высокопоставленные чиновники узнали о моратории на удары со стороны РФ из заявлений Трампа — СМИhttps://racurs.ua/n211762-ukrainskie-vysokopostavlennye-chinovniki-uznali-o-moratorii-na-udary-so-storony-rf-iz-zayavleniy.htmlРакурс
Українські високопосадовці дізналися про мораторій на удари з боку РФ із заяв президента США Дональда Трампа й ще не отримали відповідних підтверджень від Росії.
Про це сьогодні, 29 січня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомив кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер.
Трамп сьогодні під час розмови із журналістами заявив, що російський диктатор Володимир Путін на його особисте прохання погодився не обстрілювати Київ протягом тижня в умовах сильних морозів, котрі очікуються.
Українські чиновники повідомляють, що дізналися про це з висловлювань Трампа, не отримали сигналу від Росії і ще не впевнені, що перемир’я дійсно встановлено, — зазначив Міллер.
Читайте также