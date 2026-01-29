Дональд Трамп, скриншот видео

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна не бити по Києву та інших містах України протягом тижня.

Про це Трамп заявив сьогодні, 29 січня, під час розмови із журналістами.

Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня, — зазначив Трамп. — Він погодився це зробити.

Багато хто говорив — не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили, — додав президент США.

За словами Трампа, він зберігає впевненість у можливості врегулювати російську війну проти України.

Ми врегулювали вісім конфліктів і, як ми думаємо, скоро буде ще один, — зазначив він.

