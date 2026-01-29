Читайте также
Сильные морозы снова ожидаются в Украине, фото: Google Gemini
В Україну знову насуваються сильні морози.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
1−3 лютого очікується різке зниження температури:
- вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до мінус 20−27º, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а в Києві — до мінус 20−25º. Вдень прогнозується мінус 15−22º морозу;
- місцями мороз сягне мінус 30º (ІІІ рівень небезпеки, червоний).
4−5 лютого морози поступово послабляться із заходу та південного заходу країни.
Крім того, 29 січня до кінця дня у столиці та Київській області утримається туман із видимістю 200−500 м. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий)! Водії та пішоходи — будьте уважні та обережні, — наголошують у ДСНС.
Небезпечні метеорологічні явища очікуються в Україні і завтра, 30 січня.
За даними Укргідрометцентру, 30 січня в Україні будуть:
- ожеледиця на дорогах (крім півдня та південного сходу);
- у центральних та Харківській областях — ожеледь, налипання мокрого снігу.