Сильные морозы снова ожидаются в Украине, фото: Google Gemini

В Украине ожидаются сильные морозы — уровень опасности красный

29 янв 2026, 16:06
В Україну знову насуваються сильні морози.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

1−3 лютого очікується різке зниження температури:

  • вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до мінус 20−27º, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а в Києві — до мінус 20−25º. Вдень прогнозується мінус 15−22º морозу;
  • місцями мороз сягне мінус 30º (ІІІ рівень небезпеки, червоний).

4−5 лютого морози поступово послабляться із заходу та південного заходу країни.

Крім того, 29 січня до кінця дня у столиці та Київській області утримається туман із видимістю 200−500 м. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий)! Водії та пішоходи — будьте уважні та обережні, — наголошують у ДСНС.

Небезпечні метеорологічні явища очікуються в Україні і завтра, 30 січня.

За даними Укргідрометцентру, 30 січня в Україні будуть:

  • ожеледиця на дорогах (крім півдня та південного сходу);
  • у центральних та Харківській областях — ожеледь, налипання мокрого снігу.

Небезпечні погодні явища в Україні 30 січня, карта: Укргідрометцентр

