В большинстве регионов Украины ожидается гололедица, фото: itoldya test1 – GetArchive

https://racurs.ua/n212091-ukraincev-preduprejdaut-ob-uhudshenii-pogodnyh-usloviy-v-bolshinstve-regionov-karta.html

Ракурс

В Україні завтра, 17 лютого, очікується ожеледиця у більшості регіонів.

Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.

17 лютого на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця, — розповіли в Гідрометцентрі. — І рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Крім того, українців попереджають про небезпечні гідрологічні явища: