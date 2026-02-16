Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні завтра, 17 лютого, очікується ожеледиця у більшості регіонів.
Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.
17 лютого на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця, — розповіли в Гідрометцентрі. — І рівень небезпечності, жовтий.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Крім того, українців попереджають про небезпечні гідрологічні явища:
- 16−18 лютого — внаслідок добігання води по руслу — на річках басейну Південного Бугу (Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська області) очікується подальше підвищення рівнів води над рівнями на 8 годину 16 лютого на 0,4−1,2 м, на окремих ділянках до 1,5 м з виходом води на заплави річок Савранка, Гнилий Тікич, Інгул та подальшим затопленням заплав рр. Мертвовід, Велика Вись, Кодима, Чорний Ташлик. І рiвень небезпеки — жовтий;
- можливе часткове затоплення понижених прируслових ділянок, об'єктів господарювання, доріг місцевого значення та окремих житлових будинків окремих сіл Звенигородського району Черкаської області, Голованівського району Кіровоградської області та Первомайського району Миколаївської області. ІI рівень небезпеки — помаранчевий;
- 16−17 лютого на річках суббасейну Сіверського Дінця у Харківській області триватиме проходження тало-дощового паводку з добовим підвищенням рівнів води на 0,1−0,4 м з утриманням води на заплаві річки Уди біля селища Пересічне, річки Лопань у районі селища Козача Лопань. І рiвень небезпеки — жовтий;
- 16−18 лютого на річці Мерло біля міста Богодухова (суббасейн Середнього Дніпра, Харківська область) утримуватиметься вода на заплавi. І рiвень небезпеки — жовтий.