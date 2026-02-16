У більшості регіонів України очікується ожеледиця, фото: itoldya test1 – GetArchive

Ракурс

В Україні завтра, 17 лютого, очікується ожеледиця у більшості регіонів.

Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.

17 лютого на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця, — розповіли в Гідрометцентрі. — І рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Крім того, українців попереджають про небезпечні гідрологічні явища: