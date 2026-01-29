В Україну знову насуваються сильні морози.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

1−3 лютого очікується різке зниження температури:

4−5 лютого морози поступово послабляться із заходу та південного заходу країни.

Крім того, 29 січня до кінця дня у столиці та Київській області утримається туман із видимістю 200−500 м. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий)! Водії та пішоходи — будьте уважні та обережні, — наголошують у ДСНС.