В Україні очікується погіршення погодних умов, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n212138-ukrayinciv-poperedjaut-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov-19-lutogo-karta.html

Ракурс

В Україні завтра, 19 лютого, очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

За інформацією синоптиків, 19 лютого негода охопить низку регіонів України:

вночі у південних і більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі — пориви вітру 15−20 м/с;

у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях — вночі значний сніг, хуртовина;

на дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Також українців попереджають про небезпечні гідрологічні явища.