Українців попереджають про ризик підтоплення у кількох регіонах

В Україні очікується погіршення погодних умов

Ракурс

В Україні 20−25 лютого очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення у кількох регіонах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема:

жовтий та помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Черкаська області, на Волині та Поліссі;

підвищення рівня води прогнозують на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка — Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) та суббасейні Прип’яті.

Через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води. Можливе часткове затоплення сільгоспугідь, господарських об'єктів, а також ліній зв’язку та електрифікації у прирічкових зонах, — наголошують у ДСНС.

Жителів прибережних зон закликають бути пильними та враховувати цю інформацію при плануванні господарської діяльності.