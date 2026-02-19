Новини
Через повінь затоплені низка населених пунктів на ТОТ, фото:

Повінь затопила 15 населених пунктів на ТОТ Луганщини — ОВА

19 лют 2026, 14:56
Щонайменше 15 тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області затоплено через повінь.

Про це сьогодні, 19 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Він зазначив, що стихія вирує на території шістьох адміністративно-територіальних одиниць.

Найбільш складна ситуація з підтопленням зберігається на Сватівщині. Із деяких сіл люди просто не можуть виїхати. Окупаційна влада прогнозує подальше погіршення розвитку подій, — додав очільник ОВА.

ЗМІ окупантів повідомляють, що стихія також затопила 11 низьководних мостів на Луганщині та призвела до закриття однієї з переправ. Також повідомляється про підтоплення територій кількох населених пунктів на ТОТ Запоріжжя.

