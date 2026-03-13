Окупанти «націоналізовують» майно українців на ТОТ, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n212597-na-tot-luganschyny-vyrishyly-uzakonyty-tak-zvanu-nacionalizaciu-mayna-ova.html

Ракурс

У так званій «лнр» вкотре намагаються узаконити процес так званої «націоналізації» нерухомого майна.

Відповідний «законопроєкт» 12 березня ухвалено «народною радою лнр» Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Окупаційні обранці спробували зібрати разом окремі статті з прийнятих раніше ними законів. А також вирішили, що усі попередні законотворчі ініціативи з цього приводу втрачають чинність із введенням нового порядку націоналізації. Тобто особисто визнали, що понад три роки вони оголошували нерухомість безхазяйною поза межами законодавства, — зазначив Харченко.

Наразі ж загарбники діятимуть за новим Порядком виявлення, обліку і виникнення права муніципальної власності на таке житло. Збираються також створити реєстр відповідної нерухомості. Тобто протоколювати власні злочини, — додав він.

Також Харченко повідомив, що рашисти планують знести ще 79 багатоповерхівок у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку — ці будинки були серйозно пошкоджені росіянами під час штурму міста у 2022 році.