Окупанти «націоналізовують» майно українців на ТОТ, фото: «Главком»

На ТОТ Луганщини вирішили «узаконити» так звану «націоналізацію» майна — ОВА

13 бер 2026, 10:15
999

У так званій «лнр» вкотре намагаються узаконити процес так званої «націоналізації» нерухомого майна.

Відповідний «законопроєкт» 12 березня ухвалено «народною радою лнр» Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Окупаційні обранці спробували зібрати разом окремі статті з прийнятих раніше ними законів. А також вирішили, що усі попередні законотворчі ініціативи з цього приводу втрачають чинність із введенням нового порядку націоналізації. Тобто особисто визнали, що понад три роки вони оголошували нерухомість безхазяйною поза межами законодавства, — зазначив Харченко.

Наразі ж загарбники діятимуть за новим Порядком виявлення, обліку і виникнення права муніципальної власності на таке житло. Збираються також створити реєстр відповідної нерухомості. Тобто протоколювати власні злочини, — додав він.

Також Харченко повідомив, що рашисти планують знести ще 79 багатоповерхівок у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку — ці будинки були серйозно пошкоджені росіянами під час штурму міста у 2022 році.

Протягом майже чотирьох років вони не збиралися їх відновлювати, проте щоразу заявляли, що на низці із них ремонти от-от розпочнуться. Однак до плану показової відбудови увійшли будинки, які потребували лише незначних робіт, як от перекриття даху чи заміна вікон. Усі інші — під демонтаж, — зазначив Харченко.

Джерело: Ракурс


