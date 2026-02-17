Новини
Сили оборони вразили вертоліт Ка-27 у Криму, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили вертоліт Ка-27 та три пункти управління БпЛА ворога — Генштаб

17 лют 2026, 14:38
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 17 лютого, вразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у районі населеного пункту Камишли у тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано влучання в ціль.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Сили оборони вразили вертоліт Ка-27 у Криму, фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, вчора, 16 лютого, уражено три пункти управління БпЛА ворога:

  • у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);
  • у районі Анатоліївки (Курська область РФ);
  • у районі населеного пункту Затишшя (ТОТ Запорізької області).

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


