Сили оборони вразили вертоліт Ка-27 у Криму, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 17 лютого, вразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у районі населеного пункту Камишли у тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано влучання в ціль.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Крім того, вчора, 16 лютого, уражено три пункти управління БпЛА ворога:
- у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);
- у районі Анатоліївки (Курська область РФ);
- у районі населеного пункту Затишшя (ТОТ Запорізької області).
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються, — додали у Генштабі.