Сили оборони України в ніч на сьогодні, 17 лютого, вразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у районі населеного пункту Камишли у тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано влучання в ціль.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того, вчора, 16 лютого, уражено три пункти управління БпЛА ворога:

у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);

у районі Анатоліївки (Курська область РФ);

у районі населеного пункту Затишшя (ТОТ Запорізької області).