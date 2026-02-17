Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

ССО знищили місце зберігання «Іскандера» та пункт пілотування БПЛА на ТОТ України (ВІДЕО)

17 лют 2026, 13:58
999

Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об'єктах тилової та оперативної інфраструктури російських загарбників на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Зокрема:

  • у селі Пасічне у тимчасово окупованому Криму ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». На місці влучання зафіксовано потужні вибухи;
  • у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області знищено пункт дистанційного пілотування підрозділу «Рубікон». Кілька дронів досягли цілі.

Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об'єктів противника на ТОТ України. Зокрема, йдеться про місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об'єкти, — розповіли у ССО.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів