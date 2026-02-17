Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n212106-sso-znyschyly-misce-zberigannya-iskandera-ta-punkt-pilotuvannya-bpla-na-tot-ukrayiny-video.html

Ракурс

Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об'єктах тилової та оперативної інфраструктури російських загарбників на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Зокрема:

у селі Пасічне у тимчасово окупованому Криму ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». На місці влучання зафіксовано потужні вибухи;

у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області знищено пункт дистанційного пілотування підрозділу «Рубікон». Кілька дронів досягли цілі.