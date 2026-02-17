Читайте також
Підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об'єктах тилової та оперативної інфраструктури російських загарбників на тимчасово окупованій території України.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування ССО.
Зокрема:
- у селі Пасічне у тимчасово окупованому Криму ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». На місці влучання зафіксовано потужні вибухи;
- у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області знищено пункт дистанційного пілотування підрозділу «Рубікон». Кілька дронів досягли цілі.
Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об'єктів противника на ТОТ України. Зокрема, йдеться про місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об'єкти, — розповіли у ССО.