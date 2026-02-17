Сили оборони вразили Ільський НПЗ, фото: Astra

https://racurs.ua/ua/n212105-syly-oborony-urazyly-ilskyy-npz-u-rf-genshtab-video.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 17 лютого, уразили нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об'єкта. Результати уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Ільський НПЗ — одне з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні РФ і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися фото та відео наслідків влучання у цей НПЗ.

Також уражено:

райони зосередження противника на ТОТ Запорізької області у районах Розівки та Любимівки;

склади МТЗ у Донецьку та у районі населеного пункту Лідине (ТОТ Донецької області);

вузол зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії противника у районі н.п. Зеленопіль (ТОТ Запорізької області).