Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Три «Панцирі», десантний катер та база БпЛА знищено у Криму — ВМС (ВІДЕО)

9 бер 2026, 10:02
Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомила прес-служба ВМС, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що внаслідок точних ударів українським захисникам вдалося:

  • уразити віддразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С1»;
  • ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16», — додали у ВМС.

Крім того, було завдано удару по військовій інфраструктурі окупантів на аеродромі Кіровське:

  • влучання у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів «Оріон»;
  • повністю знищено чотири станції управління цими дронами.

Злагоджена та точна робота продовжує давати успішний результат. Планомірно знищуємо логістику та бойовий потенціал ворога у глибокому тилу, — додали у ВМС.

Джерело: Ракурс


