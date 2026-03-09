Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n212489-tri-pancira-desantnyy-kater-i-baza-bpla-unichtojeny-v-krymu-vms-video.html

Ракурс

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомила прес-служба ВМС, опублікувавши відповідне відео.

Зазначається, що внаслідок точних ударів українським захисникам вдалося:

уразити віддразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С1»;

ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.

Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16», — додали у ВМС.

Крім того, було завдано удару по військовій інфраструктурі окупантів на аеродромі Кіровське:

влучання у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів «Оріон»;

повністю знищено чотири станції управління цими дронами.