Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

В Крыму дроны сожгли средства ПВО оккупантов (ВИДЕО)

26 дек 2025, 19:24
999

Українські дрони напередодні Різдва навідались до тимчасово окупованого Криму та спалили низку дороговартісних цілей російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 26 грудня, опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що були успішно уражені:

  • пускова установка комплексу С-300В;
  • радіолокаційна система РСП-6М2;
  • командно-штабна машина «Редут-221» зі складу ЗРК «Бук-М3»;
  • станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК «Бук-М3».

Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів, — розповіли у ГУР.

Источник: Ракурс


