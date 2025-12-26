Українські дрони напередодні Різдва навідались до тимчасово окупованого Криму та спалили низку дороговартісних цілей російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 26 грудня, опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що були успішно уражені:

Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів, — розповіли у ГУР.