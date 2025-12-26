Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської військової техніки, скріншот відео
У Криму дрони спалили засоби ППО окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211133-u-krymu-drony-spalyly-zasoby-ppo-okupantiv-video.htmlРакурс
Українські дрони напередодні Різдва навідались до тимчасово окупованого Криму та спалили низку дороговартісних цілей російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 26 грудня, опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що були успішно уражені:
- пускова установка комплексу С-300В;
- радіолокаційна система РСП-6М2;
- командно-штабна машина «Редут-221» зі складу ЗРК «Бук-М3»;
- станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК «Бук-М3».
Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів, — розповіли у ГУР.