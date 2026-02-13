Партизани розвідали базу палива Чорноморського флоту РФ в окупованому Сімферополі

Партизани розвідали базу палива Чорноморського флоту РФ. Фото: АТЕШ

Українські партизани розвідали велику базу палива Чорноморського флоту окупантів у Сімферополі.

Агентура провела розвідку бази паливно-мастильних матеріалів 758-го центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ Росії у Сімферополі. Цей об'єкт відіграє ключову роль у постачанні паливом військової техніки окупантів у Криму. Об'єкт розташований за координатами: 44.951940, 34.066760. Про це рух опору «АТЕШ» 13 лютого повідомив у Telegram.

На території бази партизани зафіксували велику активність бензовозів, що курсують безперервним потоком. Росіяни намагаються створити тут великий логістичний хаб для накопичення запасів палива, бо бояться ударів по інших нафтобазах.

В «АТЕШ» кажуть, що місцеві жителі в паніці — скаржаться на постійний шум вантажівок та реальну загрозу своїй безпеці. Армія РФ розмістила вибухонебезпечний об'єкт у межах міста. Таким чином ворог фактично прикриває свою базу цивільним населенням як живим щитом.

Усю розвідувальну інформацію про логістику, графік руху бензовозів та систему охорони бази партизани вже передали Силам оборони України.

