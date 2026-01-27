Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили оборони уразили комплекс «Тор-М2» рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони вразили комплекс ППО у Криму — Генштаб

27 січ 2026, 17:52
999

Сили оборони України вразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у тимчасово окупованому Криму.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму, — вказано в повідомленні.

Масштаби завданих ворогу збитків уточнюються.

Вчора, 26 січня, ввечері Telegram-каналі «Крымський ветер» повідомляв про два потужні вибухи в районі аеродрому «Кача» у Криму.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів