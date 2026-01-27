Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони уразили комплекс «Тор-М2» рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони вразили комплекс ППО у Криму — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n211703-syly-oborony-vrazyly-kompleks-ppo-u-krymu-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у тимчасово окупованому Криму.
Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму, — вказано в повідомленні.
Масштаби завданих ворогу збитків уточнюються.
Вчора, 26 січня, ввечері Telegram-каналі «Крымський ветер» повідомляв про два потужні вибухи в районі аеродрому «Кача» у Криму.