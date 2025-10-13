Ракурсhttps://racurs.ua/
У Криму дефіцит пального
У тимчасово окупованому Криму обмежили виїзди «швидкої допомоги» через брак пального.
Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру національного спротиву.
Лікарні наказали економити паливо і скоротили виїзди «швидкої». Причина — дефіцит пального й нездатність окупаційної адміністрації вирішити кризу, — розповіли у ЦНС.
Зазначається, що тепер автомобілі «швидкої» виїжджають лише на обмежений перелік екстрених випадків, людям радять добиратись до лікарень самотужки.
Влада економить на населенні — але не на армії та репресивних структурах. Це ще один приклад того, як окупанти ставлять свої інтереси вище за життя людей, — наголошують у ЦНС.
