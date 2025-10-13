Новости
В Крыму дефицит горючего, фото: KIEV.CLUB

В Крыму из-за нехватки горючего ограничили выезды «скорой помощи» — ЦНС

13 окт 2025, 18:59
У тимчасово окупованому Криму обмежили виїзди «швидкої допомоги» через брак пального.

Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру національного спротиву.

Лікарні наказали економити паливо і скоротили виїзди «швидкої». Причина — дефіцит пального й нездатність окупаційної адміністрації вирішити кризу, — розповіли у ЦНС.

Зазначається, що тепер автомобілі «швидкої» виїжджають лише на обмежений перелік екстрених випадків, людям радять добиратись до лікарень самотужки.

Влада економить на населенні — але не на армії та репресивних структурах. Це ще один приклад того, як окупанти ставлять свої інтереси вище за життя людей, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


