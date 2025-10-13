В Крыму дефицит горючего, фото: KIEV.CLUB

Ракурс

У тимчасово окупованому Криму обмежили виїзди «швидкої допомоги» через брак пального.

Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру національного спротиву.

Лікарні наказали економити паливо і скоротили виїзди «швидкої». Причина — дефіцит пального й нездатність окупаційної адміністрації вирішити кризу, — розповіли у ЦНС.

Зазначається, що тепер автомобілі «швидкої» виїжджають лише на обмежений перелік екстрених випадків, людям радять добиратись до лікарень самотужки.