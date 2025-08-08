Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Військові підрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони України під час нещодавньої операції на території тимчасово окупованого Криму уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі держави-агресора — 98Л6 «єнісєй».
Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба ГУР, опублікувавши відповідне відео.
Рідкісна і дороговартісна РЛС «єнісєй» входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 «прометей». Водночас ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 «тріумф», — розповіли у ГУР.
У ГУР наголошують — ураження «єнісєя» це суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських окупантів у Криму.
