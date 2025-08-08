Ракурсhttps://racurs.ua/
Новий рекорд зі знищення російської техніки встановили українські військові.
З початку повномасштабної російсько-української війни Сили оборони України знищили вже понад 50 тис. ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня. Зокрема, за минулу добу було збито 238 таких дронів. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.
Крім того, напередодні російська армія втратила 1 тис. 40 солдатів та офіцерів, сім танків, сім бронемашин, 52 артсистеми та 126 одиниць автомобільної техніки.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 1 млн 61 тис. 350 (+1 тис. 40) осіб;
- танків — 11 тис. 83 (+7) од
- бойових броньованих машин — 23 тис. 102 (+7) од
- артилерійських систем — 31 тис. 232 (+52) од
- РСЗВ — 1 тис. 456 (+0) од
- засоби ППО — 1 тис. 203 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50 тис. 168 (+238)
- крилаті ракети — 3 тис. 555 (+0)
- кораблі/катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 57 тис. 731 (+126)
- спеціальна техніка — 3 тис. 936 (+0)
Нагадаємо, україна вночі 8 серпня зазнала атаки вісьмома реактивними БпЛА та 104 дронами типу Shahed. ППО збила 82 повітряні цілі, але влучання 26 дронів відбулося у 10 місцях.