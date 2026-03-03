ВСУ поразили элементы ПВО и пункты управления БпЛА армии РФ на оккупированных территориях. Фото:

Сили оборони України атакували об'єкти росіян на тимчасово окупованих територіях.

У рамках зниження воєнно-економічного і протиповітряного потенціалу армії країни-агресора РФ були уражені елементи протиповітряної оборони, військова інфраструктура та пункти управління БпЛА противника. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 3 березня повідомив у Telegram.

У Титарівці Луганської області була уражена радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300, а в окупованому Криму — радіолокаційна станція виявлення повітряних цілей «Сопка-2» та РЛС 39Н6 «Каста-2Е2».

Також був приліт по розташуванню ремонтного підрозділу зі складу у Зачатівці Донецької області, а також пункти управління безпілотників ворога у районах Родинського та Покровська.

Системне знищення радіолокаційних станцій та пунктів управління БпЛА послаблює можливості противника з контролю повітряного простору, координації дронів і прикриття своїх військ, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України 2 березня поінформував про ураження нафтового терміналу «Шесхаріс» та військово-морської базм «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ. Попередньо підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400.