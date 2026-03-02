Сили оборони вразили цілі у Новоросійську, фото: Генштаб ЗСУ

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 2 березня уразили нафтовий термінал та військово-морську базу у Новоросійську.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

У ніч на 2 березня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал «Шесхаріс» та військово-морську базу «Новоросійськ» у Краснодарському краї рф. Зафіксовано масштабну пожежу на території, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400. Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Крім того, підтверджено, що внаслідок ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу «Албашнєфть» у Краснодарському краї РФ:

знищено чотири резервуари РВС-5000;

пошкоджено три резервуари РВС-2000;

пошкоджено трубопроводи та підземний резервуар.