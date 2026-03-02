Новини
Уражено системи зв’язку ворога, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили центр дальнього космічного зв’язку рашистів — Генштаб

2 бер 2026, 15:36
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 2 березня, уразили центр дальнього космічного зв’язку у районі населеного пункту Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) «Подльот-К1» неподалік Виноградного у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

  • минулої ночі на тимчасово окупованих територіях Луганської області минулої РЛС «Каста 2Е2» (населений пункт Любиме) та РЛС «ЯСТРЕБ А-В» (населений пункт Тополі);
  • українські підрозділи били, зокрема, по зосередженнях живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки «Рубікон» у районах Керменчика (ТОТ Донецької області) та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області.

Джерело: Ракурс


