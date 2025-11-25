ВСУ уничтожили в Таганроге А-100 и А-60. Фото: Dnipro Osint в Telegram

https://racurs.ua/n210509-vsu-porazili-v-taganroge-eksperimentalnyy-samolet-a-100-i-lazernyy-a-60-foto.html

Ракурс

ЗСУ уразили експериментальні російські літаки на території Російської Федерації.

У Таганрозі після нічної атаки українських БпЛА та ракет зафіксовані влучання в експериментальний літак А-100 та А-60, який є носієм лазерної зброї. Ураження повітряних машин зафіксував супутник. Про це командувач Сили безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді 25 листопада повідомив у Facebook.

Що для пілота може бути краще дорозвідки? На болотах у Таганрозі дорогуватий паркінг. А-60 та Іл-76. А у ангарі-бонус, що залишиться за кадром, ймовірно, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, А-100 — це експериментальний літак-радар на базі Іл-76. Це був єдиний екземпляр, який РФ готувала на заміну радянським А-50. Росіяни планували в 2020 році побудувати другу таку машину, а в 2024-му році планувалося серійне виробництво. Однак єдиний А-100 без радару стояв увесь цей час у Таганрозі, поки в нього не влучили українські дрони.

А-60 — це літак-носій лазерної зброї, яких у Росії було лише два. Один із таких бортів згорів під час випробувань лазера. Цю радянську розробку Москва планувала використовувати для збиття американських супутників з лазерної гармати. Однак брак грошей не дозволив завершити проект.

Також фото з супутника свідчать про великі пошкодження цеху кінцевої збірки на авіаремонтному заводі в Таганрозі, який модернізує літаки А-50 та бомбардувальники Ту-95МС.

Нагадаємо, вночі українські дрони та ракети атакували у Таганрозі авіаремонтний завод «ТАНТК ім. Г. М. Берієва», який модернізує літаки А-50 та бомбардувальники Ту-95МС, та підприємство «Атлант Аеро», яке виробляє дрони «Молнія». Також у Генштабі заявили про ймовірне пошкодження експериментального літака А-60.